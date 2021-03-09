В Беларуси предотвратили теракты против чиновников и объектов госведомств

В Беларуси планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц. Об этом рассказал глава КГБ Беларуси Иван Тертель в интервью телеканалу «Белоруссии 1».

По данным КГБ республики, в стране планировались террористические акты с угрозой гибели большого количества населения. Однако правоохранительные органы предприняли соответствующие меры для предотвращения негативного развития событий.

«К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем. И мы принимаем соответствующие меры», — добавил Тертель.