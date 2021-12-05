Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 миллионов долларов в год, заявил замглавы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.

«Что с Европейским союзом? С учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не попали под санкции – по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 миллионов долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», — сказал Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1»

Поэтому, по его словам, переориентация поставок на рынки прежде всего Китая и России, Африканский континент – задача номер один для белорусских предприятий.

Крутой подчеркнул, что в будущем году экспорт останется приоритетом: 65% ожидаемого прироста экономики в 2022 году планируется обеспечить за счет увеличения экспортных поставок. Власти Беларуси рассчитывают диверсифицировать рынки сбыта и наращивать физический объем экспорта.