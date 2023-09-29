На войне в Украине погибли 33 236 российских военных, подсчитали «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе открытых источников.

Наибольшие потери по-прежнему несут подразделения, составленные из людей с минимальной военной подготовкой. Это заключенные (6215 человек) и добровольцы (3362 человека). Среди бывших осужденных более 100 погибших были гражданами других государств, чаще всего — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Также много жертв среди мобилизованных (3836 человек). Продолжительность жизни на фронте каждого пятого из них составляла менее двух месяцев, 60% погибли в период с 1 января 2023 года.

По меньшей мере 2448 человек были убиты в ходе отражения контрнаступления ВСУ, которое началось в июне. Причем каждый третий был мобилизованным (681 погибших). Растут потери среди и профессионалов. За время контрнаступления десантники лишились по меньшей мере 209 бойцов, отряды спецназа Минобороны — 23 человек, отряды морской пехоты — 60 человек. Кроме того, с начала лета погибли по меньшей мере 234 офицера, включая 2 генералов и 11 полковников. Такие большие цифры фиксировались только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

Территориально лидером по числу жертв остается Краснодарский край (1259 человек). Вторую и третью строчку занимают Свердловская область и Башкирия (1161 и 1061 человек соответственно). Также много погибших в Челябинской области и Бурятии (989 и 952 человека).

В число подтвержденных потерь входят только те военнослужащие, чью гибель журналистам удается подтвердить с помощью открытых источников: публикаций в СМИ, сообщений родственников в соцсетях и фотографий с кладбищ.

Реальные потери гораздо выше. По оценкам «Медиазоны» и «Медузы», на конец мая 2023 года число жертв войны с Украиной составило около 47 тысяч человек. Эту цифру исследователи получили, анализируя избыточную смертность мужчин на основе данных Росстата и Реестра наследственных дел. Журналисты Би-би-си считают, что с начала вторжения погибли как минимум 66 000 человек. (moscowtimes.ru)