В Беларуси объявили в розыск чемпионку мира по плаванию

В Беларуси чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, активно поддерживающая протестное движение и руководящая Белорусским фондом спортивной солидарности, а также исполнительный директор фонда Александр Опейкин объявлены в розыск в связи с обвинениями по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Об этом вечером в четверг, 22 апреля, сообщило белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет (СК) страны.

С точки зрения СК, Герасименя и Опейкин «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании (перед выборами президента Беларуси в 2020 году), о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества».

Герасименю и Опейкина обвиняют в «нанесении имиджевого и финансового урона», «подрыве престижа страны на международной арене» и «дискредитации руководства спортивной отрасли и государства. В сообщении пресс-службы ведомства указывается также, что оба обвиняемых связаны с переносом из Беларуси ряда крупных спортивных мероприятий.

Уголовное дело против Герасимени и Опейкина было возбуждено в Беларуси в начале апреля.