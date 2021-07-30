Конституционный референдум в Беларуси пройдет в обозначенные Всебелорусским народным собранием сроки — не позднее февраля следующего года. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти.

«Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет», — приводит его слова агентство БелТА.

Глава государства считает, что все участвовавшие в дискуссиях на тему конституционных изменений были услышаны. «Предлагаемые в основной закон изменения — это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны», — сказал он.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек, которая занимается выработкой изменений и дополнений в основной закон. В июле информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» опубликовало на своем сайте итоговое предложение этого органа по проекту конституции.