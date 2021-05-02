В Балакяне задержаны наркоторговцы

В Балакянском районе задержаны наркоторговцы.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате операций, проведенных сотрудниками Балакянского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны житель города Балакян Насреддин Ибрагимов, неоднократно судимый Азер Абдуллаев, житель села Гуллар Магомед Магомедов, житель района Руслани Халилов. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты наркотики и метамфетамин.

По фактам возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

| 2021-05-02T14:43:02+04:00 2 мая 2021, 16:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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