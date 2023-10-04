Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в провинциях Стамбул, Ван, Шанлыурфа, Элязыг, Дюздже, Диярбакыр, Бурса, Эдирне, Кыркларели, Килис, Ыгдыр, Хатай, Адана, Кахраманмараш и Денизли.
Как сообщает #, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети «X».
По его словам, в ходе операции против сепаратистской террористической организации (BTÖ) были задержаны 37 человек.
Кроме того, были уничтожены два террориста, пытавшиеся незаконно пересечь границу в провинции Агры.