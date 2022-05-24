«Есть заключение относительно наличия в Баку 105 аварийных зданий», — об этом 20 мая 2022 года на слушаниях в Министерстве экологии и природных ресурсов заявил представитель исполнительной власти города Баку Миргасан Гасанов

«Комиссия выяснила, всего в городе около 1000 зданий находятся в аварийном состоянии. В связи с этим будут подготовлены заключения. Протокол будет подготовлен и представлен в соответствующие органы», — сказал Миргасан Гасанов (apa.az/ru/sotsium/iv-baku-v-gorode-105-avariinyx-zdanii-481870).

Как заявил # адвокат Фуад Агаев, зачастую чиновники объявляют аварийными здания, которые вполне могут прослужить еще десятки лет. «Эти здания сносят, а земельные участки, на которых находятся эти здания, предоставляют отдельным компаниям или же жилищным кооперативам. Одновременно имеются здания на периферии, которые действительно находятся в аварийном состоянии, но их судьба не интересует чиновников», — сказал нам Фуад Агаев.

Кстати, государство недодает компенсации жильцам снесенных домов. Как заявил # адвокат Асабали Мустафаев, земельные участки под домами, признанными аварийными, и являющиеся частной собственностью, согласно статье 88 Земельного кодекса Азербайджана находятся в совместном владении жильцов. «Поэтому в случае сноса этих домов, государство также должно компенсировать им стоимость земли», — заявил адвокат.

Мы просмотрели Земельный кодекс Азербайджана и убедились в правдивости слов Асабали Мустафаева. (https://e-qanun.az/framework/46942).

Как заявил # заведующий общественно-политическим и гуманитарным отделом исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, при выплате компенсации жильцам многоэтажных домов учитывается только квадратура жилья. «А стоимость земли вовсе не компенсируется», — отметил он.

Почему же исполнительная власть отказывается компенсировать жильцам стоимость земли, на которой находятся их дома?

С этим вопросом мы обратились к представителю Исполнительной власти города Баку Зульфали Исмаилову, который руководит сносом аварийных домов по всей столице.

«Действительно, собственники жилья, также являются владельцами земли, на которых находятся их дома», — сказал нам Зульфали Исмаилов.

К сожалению, мы не смогли получить ответ на вопрос, почему же, в таком случае, власти не компенсировали владельцам снесенных домов стоимость их земли. Услышав вопрос, Зульфали Исмаилов бросил трубку…