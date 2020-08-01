В Баку задержаны 7 человек за незаконный убой скота

В поселке Бадамдар на территории под названием «Дяря» выявлены пункты незаконного убоя скота.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Сабаильского районного управления полиции и 41-го отделения полиции выявили 7 человек, занимающихся убоем скота, несмотря на ограничения на убой жертвенных животных в связи с пандемией.

В отделении с ними были проведены профилактические беседы. В то же время в отношении задержанных составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, все они были оштрафованы