В Баку задержаны 7 человек за незаконный убой скота

В поселке Бадамдар на территории под названием «Дяря» выявлены пункты незаконного убоя скота.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Сабаильского районного управления полиции и 41-го отделения полиции выявили 7 человек, занимающихся убоем скота, несмотря на ограничения на убой жертвенных животных в связи с пандемией.

В отделении с ними были проведены профилактические беседы. В то же время в  отношении задержанных составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, все они были оштрафованы

| 2020-08-01T14:01:58+04:00 1 августа 2020, 14:27|12345 (Пока оценок нет)
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