Задержан и передан следствию Джамал Гасанов, известный в криминальном мире как «Ераз Джамал», «Питер Джамал». Он обвиняется в убийстве в 2017 году Джабира Гасанова — человека из окружения криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули»).

Имевший связи с Ровшаном Лянкяранским Джамал Гасанов долгое время находился в розыске.

Он был задержан в Баку в октябре 2021 года сотрудниками правоохранительных органов и передан следствию.

Джамалу Гасанову предъявлено обвинение по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры завершено предварительное следствие, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Сиявуша Гаджиева.

Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.