В Баку встретились заместители министров обороны Азербайджана и России

3 сентября заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев встретился c находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем Министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Вначале гости, возложив цветы к воздвигнутому перед зданием штаба ВМС Азербайджана памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, выразили свое почтение.

Приветствуя гостей, заместитель министра подчеркнул, что президенты двух стран сыграли важную роль в установлении азербайджано-российских отношений, и это сотрудничество развивается на основе взаимного доверия.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной и военно-технической сферах, подчеркнув важность его дальнейшего укрепления.

Касаясь военно-политической ситуации, генерал-лейтенант К.Велиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт остается самой серьезной угрозой стабильности в регионе. Важно урегулировать этот конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

В свою очередь, первый заместитель министра обороны РФ Р.Цаликов подчеркнул, что наши страны, связанные историческими корнями, являются стратегическими партнерами. Проведение подобных встреч также играет важную роль в развитии азербайджано-российских отношений.

Стороны также отметили важность конкурса «Кубок моря», проводимого в Азербайджане в рамках Армейских международных игр — 2020.

В конце встречи Р.Цаликов поблагодарил руководство Азербайджана за высокий уровень организации соревнований «Кубок моря» и гостеприимство.