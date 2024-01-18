18 января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Об этом сообщили # в Министерство обороны Азербайджана.

Сначала словацкие гости посетили Аллею шехидов, где почтили светлую память шехидов, погибших во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении образцового военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Министр обороны З.Гасанов проинформировал делегацию о работах по разминированию, реконструкции и восстановлению на территориях, освобожденных благодаря победе в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева.

Была подчеркнута важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, Р.Калиняк поздравил азербайджанского коллегу с восстановлением суверенитета и территориальной целостности страны. Была отмечена важность расширения взаимного обмена опытом с одной из сильнейших армий региона — азербайджанской армией и изучения современных боевых операций. Подчеркивалась особая значимость подобных визитов.

В заключение между Азербайджаном и Словакией состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов из военной области, представляющих взаимный интерес.