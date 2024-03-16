16 марта в Баку состоялась встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-грузинского стратегического партнерства в различных сферах.

Было подчеркнуто, что между двумя странами ведется активный политический диалог, Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

С удовлетворением было отмечено, что экономическое сотрудничество имеет хорошую динамику.

Было отмечено, что Азербайджан является одной из стран, которые больше всего инвестируют в Грузию и ее основных торговых партнеров.

Энергетические и транспортные проекты, совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией, были охарактеризованы как пример успешного регионального сотрудничества.

В этом контексте было особо подчеркнуто стратегическое значение Южного газового коридора.