В Баку восстановлены полицейские посты

В связи с жестким карантинным режимом на ряде улиц и проспектов Баку вновь установлены полицейские посты.

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Внутренних войск МВД осуществляют усиленный контроль за соблюдением карантинного режима на основных и вспомогательных дорогах столицы.

На ряде улиц Баку ситуацию контролируют мобильные посты.

Отметим, что ранее, 2 июля, Главное управление Государственной дорожной полиции убрало установленные в связи с особым карантинным режимом полицейские посты, за исключением въездов в Баку.(oxu.az)