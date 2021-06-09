9 июня в Министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики — начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта Аяза Гасанова с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения оперативного слаживания различных видов войск и подразделений армий обеих стран, планирования и проведения совместных оперативных учений, а также обсудили иные аспекты, представляющие взаимный интерес.