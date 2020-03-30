В Баку военнослужащие Внутренних войск привлечены к совместной службе с полицией

В связи с усилением мер специального карантинного режима в Баку военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики (МВД) были привлечены к совместной службе с полицией.

Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, целью является недопущение распространения коронавирусной инфекции, предотвращение возможных последствий пандемии, полное и всестороннее выполнение ограничительных мер:

«Военнослужащие Внутренних войск совместно с полицией будут нести службу на всей территории столицы».

| 2020-03-30T15:43:24+00:00 30 марта 2020, 16:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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