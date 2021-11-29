В Баку возвращается самое крупное модное событие — 2 и 3 декабря в Баку, в отеле Hilton Baku впервые за два года пройдут сезонные показы Azerbaijan Fashion Week (AFW) – Азербайджанской Недели моды, — сообщили # в пресс-службе AFW.
В ноябре 2019 года в Баку сост
«С тех пор прошло два года, два непростых и очень важных года для мира и страны. Это время больших трансформаций, горьких потерь и таких долгожданных побед. Главная из них – победа Азербайджана в Отечественной войне 2020 года и возвращение Карабаха.
Глобальные и локальные события не могли не повлиять на модную индустрию в целом и на fashion-процессы в Азербайджане в частности, ведь мода – честное зеркало времени и абсолютное отражение развития общества. Бу
Сегодня, когда в мире и в стране борьба с коронавирусом вышла на новый уровень, а главное, когда Азербайджан вернул свои земли, начинается новая жизнь, и вместе с ней возвращается мода.
Вот почему слоган нынешней Azerbaijan Fashion Week звучит громко и гордо: «Возращение/The return»
Состав участников Недели моды впечатляет: свое участие уже подтвердили такие азербайджанские и казахские модные дома и дизайнеры, как Fakhriya Khalafova, Amelie, Nubi,Lora Atelier, Mario Russo, K.