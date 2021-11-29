В Баку возвращается самое крупное модное событие — 2 и 3 декабря в Баку, в отеле Hilton Baku впервые за два года пройдут сезонные показы Azerbaijan Fashion Week (AFW) – Азербайджанской Недели моды, — сообщили # в пресс-службе AFW.

В ноябре 2019 года в Баку сост оялся 10-й юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week.

«С тех пор прошло два года, два непростых и очень важных года для мира и страны. Это время больших трансформаций, горьких потерь и таких долгожданных побед. Главная из них – победа Азербайджана в Отечественной войне 2020 года и возвращение Карабаха.

Глобальные и локальные события не могли не повлиять на модную индустрию в целом и на fashion-процессы в Азербайджане в частности, ведь мода – честное зеркало времени и абсолютное отражение развития общества. Бу дучи ежегодным масштабным модным проектом, Азербайджанская Неделя моды приостановила свою работу на целых два года по объективным причинам, главной из которых стала пандемия коронавируса – COVID-19″, — подчеркивается в сообщении оргкомитета AFW.

Сегодня, когда в мире и в стране борьба с коронавирусом вышла на новый уровень, а главное, когда Азербайджан вернул свои земли, начинается новая жизнь, и вместе с ней возвращается мода.

Вот почему слоган нынешней Azerbaijan Fashion Week звучит громко и гордо: «Возращение/The return» , а символом предстоящего сезона стал цветок-эндемик, растущий на территории Карабаха, – хары бюльбюль.

Состав участников Недели моды впечатляет: свое участие уже подтвердили такие азербайджанские и казахские модные дома и дизайнеры, как Fakhriya Khalafova, Amelie, Nubi,Lora Atelier, Mario Russo, K. Fabuel, Lora, Libas, NaraEyvazova, Giedi, Al ex Chzhen (Казахстан), Hanym( Казахстан), Volskata Atelier (Казахстан) и многие другие.