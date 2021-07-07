В Баку проложены новые велодорожки, сообщает Trend.

В Бакинском транспортном агентстве (БТА) сообщили, что в последнее время в Баку осуществляются меры по стимулированию велосипедного транспорта и созданию связанной с ним инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, разрабатывается и реализуется стратегия по развитию велосипедного транспорта. Согласно стратегии, строительство велосипедной инфраструктуры будет охватывать центр города и прилегающие районы, что в будущем позволит сформировать сеть велосипедных дорожек.

«В целом велосипедную инфраструктуру предполагается строить в двух направлениях: с учетом безопасности на территориях, где позволяет дорожная инфраструктура, и с меньшими затратами времени – через соответствующие разметочные и горизонтальные линии разметки; а на других территориях – путем проведения строительно-монтажных работ. Велосипедная дорожка протяженностью 7,5 км, охватывающая в основном центральную часть города, требует именно строительно-монтажных работ. Проект уже согласован с соответствующими структурами и будет реализован.

На территориях, где позволяет инфраструктура, уже реализована первая фаза велосипедной сети, предусмотренная стратегией. Речь идет о велодорожке, соединяющей между собой кардиологический санаторий «Бильгя» и другие лечебно-оздоровительные центры. Понятно, что работы должны начинаться именно с этих территорий, учитывая, что в летний сезон все больше жителей города посещают эти места.

Наклонность Бакинской кольцевой дороги и существующая инфраструктура позволяют проложить на этой территории велосипедную дорожку. Двухкилометровая велосипедная дорожка создана в двух направлениях шириной 2,5 метра и имеет буферную зону шириной 70 см для обеспечения безопасного движения. В то же время для повышения внимания и видимости в буферной зоне установлены резиновые столбы со светоотражающим эффектом.

Просим водителей не препятствовать движению велосипедистов и соблюдать правила дорожного движения. Запрещается парковать машину или ездить по велодорожке. Велосипедисты точно так же должны соблюдать правила дорожного движения», – сказали в БТА.

В Агентстве добавили, что с учетом того, что на территории, охваченной дорожкой, постоянно проживает около 10 тысяч человек и в весенне-летние месяцы она привлекает большое количество посетителей, разработанный проект также важен для развития туристического сектора. На следующих этапах планируется организовать велосипедную дорожку до поселков Бузовна и Пиршаги, что позволит увеличить долю велосипедного транспорта в междугородном сообщении.