Согласно соответствующему распоряжению главы Исполнительной власти города Баку создана комиссия по инвентаризации улиц и проспектов столицы, присвоению и изменению их названий.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в состав комиссии наряду с ответственными представителями исполнительной власти города и столичных районов вошли ученые-историки и лингвисты.

Комиссия должна обеспечить создание в городе Баку единой базы данных улиц и проспектов, определение улиц с одинаковым названием и без названия, их переименование в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и других нормативных правовых актов, а также подготовку предложений по этому поводу.