В Баку проводятся дезинфекционные работы

В соответствии с поручением исполнительной власти города Баку в течение дня не менее двух раз проводятся дезинфекционные работы на местах скопления людей в столице.

Как сообщили Trend в исполнительной власти, с целью недопущения распространения в Азербайджане коронавирусной пандемии на территории страны регулярно проводятся дезинфекционные работы.

«Сюда, наряду с парками, детскими площадками, административными зданиями, входят и территории массового скопления людей.

В этих местах каждое место, от сидений до тротуаров, дезинфицируется как минимум два раза в день », — отметили в сообщении.

Кроме того, в соответствии с поручением исполнительной власти города Баку, проведение дезинфекционных работ и превентивных мер по столице было интенсифицировано и перешло на усиленный режим работы.

Отметим, что Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует для предотвращения распространения вируса не выходить из дома, если нет необходимости. Жителям рекомендуется не покидать свои дома и не собираться в местах массового скопления людей.

| 2020-03-26T12:53:09+00:00 26 марта 2020, 14:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss