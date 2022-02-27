Сотни человек – гражданских и политических активистов, представителей общественности, журналистов приняли сегодня участие в демонстрации перед посольством Украины в Азербайджане в поддержку с народом этой страны в связи с военным вторжением РФ.

Участники акции скандировали лозунги «Украина!», «Нет войне!», «Долой Путина!», «Слава Украине!», «Героям слава!», «Украинский народ, азербайджанский народ с тобой!», «Путин, вон!», «Россия без Путина!» , «Это не война русского народа, это война Путина!», «Азербайджан пробудился, он поддерживает Украину!» скандировались и другие лозунги.

В заявлении протестующих резко осуждается ввод Россией войск в Украину «в нарушение норм международного права и принципа территориальной целостности стран».

«Мы чтим память погибших за защиту Украины. Российские оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с территории Украины. Мы требуем, чтобы российские официальные лица, в том числе Путин, решившие начать войну против Украины, предстали перед международным военным трибуналом», — говорится в заявлении.

Перед митингующими выступили представители посольства Украины в Азербайджане. Советник посольства Олег Клинченко поблагодарил азербайджанский народ за активную поддержку.

«Азербайджанский народ с первого дня был с украинским народом. От имени народа Украины, Посольства Украины мы благодарим народ Азербайджана, руководство Азербайджана. Азербайджанский народ поддерживает Украину, Азербайджанское государство оказывает гуманитарную помощь. SOCAR бесплатно предоставляет топливо экстренным служба», — сказал он.

Акция прошла без происшествий, однако полиция ограничила число участников перекрыв через некоторое время после начала демонстрации проход к посольству с обеих сторон улицы был перекрыт. Обошлось без задержаний. (Turan)