В Баку прибыл министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл сегодня с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса «Кубок моря».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Баку, где примет участие в церемонии торжественного открытия конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр — 2020″, — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства РФ, российский министр в ходе визита встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым, также планируется встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Международный конкурс «Кубок моря» проводится в шестой раз, Азербайджан принимает эти соревнования уже в четвертый раз.