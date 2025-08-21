Секретари Совбезов Армении и России – Армен Григорян и Сергей Шойгу – по телефону обсудили ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Григорян проинформировал Шойгу о договоренностях, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, выразив надежду, что установление мира отвечает интересам всех стран региона.

Секретарь Совбеза Армении обратился также к теме разблокирования региональных коммуникаций и открывающихся в этом случае экономических возможностей, подчеркнув их важность с точки зрения интересов всех стран.

В свою очередь Шойгу представил Григоряну результаты встречи президентов России и США на Аляске.