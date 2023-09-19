Армения заявила, что не станет противостоять антитеррористическим мерам Азербайджана в Карабахе.

«Республика Армения продолжает защищать только суверенную территорию Республики Армения, и это приоритет Республики Армения», — заявил секретарь Совбеза Армен Григорян, отвечая на вопрос о том, должна ли Армения оказать военное вмешательство в ситуацию в Карабахе.

Сепаратистов Карабаха, по его словам, обязана защищать Россия, а не Армения.

«В связи с создавшейся в Карабахе ситуацией международное сообщество, в первую очередь, Российская Федерация должны предпринять шаги на земле», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена воевать с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе. (Спутник Армения)