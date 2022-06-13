Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны кратковременные осадки, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем – 27-30, в Баку ночью – 20-22, днем – 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами, прогнозируется умеренный восточный ветер.