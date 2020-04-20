В Баку открывается экспериментальная нано-арт выставка

Сегодня в 18:00 на просторах Интернет азербайджанская художница Наргиз Аскерова откроет выставку «EVDƏ BİO-AİLƏM».

Как сообщает #, проект носит экспериментальный характер. Цель автора – напомнить зрителям о красоте и неповторимости биоразнообразия, окружающего нас в повседневной жизни. Художник представит изображения яркие, красочные и чудесные нано-образы, соседствующие с нами в наших домах и невидимые невооруженным глазом, но, тем не менее, ведущие свою неповторимую жизнь, за которой автор наблюдает с помощью микроскопа AmScope MD200.

Процесс создания произведений в стиле нано-арт происходит под действием химических или физических процессов обработки материалов, фотографированием полученных мини-образов с помощью микроскопа и обработкой фотографий в графическом редакторе.

Используя растровый электронный микроскоп, нано-художники делают отпечатки срезов твердых тел, обрабатывают полученные изображения на компьютере, добавляя цвет к сложной структуре материала.

Особенность выставки Наргиз Аскеровой в том, что художник не использовала дополнительного редактирования в создании своих работ. Все представленные на выставке изображения выполнены в натуральном цвете.

Открытие виртуальной выставки состоится на официальной странице художницы в соцсети Facebook — N.ARTIST и будет дублироваться в Instagram (nartist)

Создателем нано-арта принято считать румынского ученого и художника Криса Орфеску. Почти 30 лет назад во время исследования он был так поражен структурой и хитросплетениями вещества в его крошечной частичке, что начал исследовать глубины взаимодействия искусства, науки и техники. Так зародилось искусство нового вида — нано-арт.

Виртуальная выставка Наргиз Аскеровой продолжится до 3 мая.