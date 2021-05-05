В Баку открылся новый базар? — ФОТО

Несмотря на то, что с 1 января 2014 года Бакинский городской департамент торговли и услуг запретил уличную торговлю, в столице Азербайджана она все еще процветает. В частности, у станций бакинского метрополитена, где расположены также автобусные остановки. Массовые скопления людей для торговцев означает потенциальных покупателей, которым они предлагают всякую всячину, начиная от лимонов и безделушек, и заканчивая одеждой.

Подобную картину можно лицезреть каждый вечер в парке «Алов» рядом со станцией метро «Кёроглу». Несмотря на то, что бакинский метрополитен не работает, наличие рядом транспортного хаба обеспечивает для уличных торговцев нахождение здесь потенциальных покупателей. Поэтому по вечерам парк фактически превращается в настоящий рынок.

Примечательно, что все это происходит перед глазами патрулирующих парк полицейских и перед объективами камер безопасности, установленных на данной территории. Практически в паре метров находится проезжая дорога, а это означает, что на предлагаемые уличными торговцами продукты питания оседают гарь от выхлопных газов транспортных средств, пыль и грязь. Естественно, у уличных торговцев нет никакой лицензии на торговлю, не говоря уже о санитарно-эпидемиологических документах. Не говоря уже о сопутствующей уличной торговле мусору.

Выше было отмечено, что городские власти Баку запретили уличную торговлю 7 лет назад. Но при этом за истекшее время не предприняли никаких мер для искоренения этой проблемы. Неэффективная борьба по пресечению уличной торговли привела к тому, что это негативное явление пустило глубокие корни. Уличная торговля в Баку давно перестала быть занятием женщин пенсионного возраста, торгующих семечками. Сегодня вполне молодые и здоровые люди бойко торгуют на улице и, судя по всему, этот бизнес у них процветает.

На первый взгляд мало кому покажется привлекательным и безопасным приобретать просроченные консервы, продукты без упаковки, товары без сертификатов и даты выпуска, но практика показывает, что даже на этот товар все же находятся покупатели.

Покупатель, приобретая товар у уличных торговцев, рискует в лучшем случае просто выкинуть деньги на ветер, а в худшем — навредить своему здоровью. Он не защищен законом: уличный продавец — как ветер в поле, он не зарегистрирован как предприниматель, качество его товара ничем не подтверждено, и факт покупки, в случае чего, доказать нечем — чеков он не дает.

Уличная торговля наносит вред здоровью людей, загрязняет Баку и в целом экологию, создает опасность отравлений и эпидемий, а также означает уклонение от уплаты налогов. Но при этом данное явление выгодно нечистоплотным чиновникам и полиции потому, что они кормятся с этого. По разговорам уличных торговцев, они в день платят 10 манатов постовым полицейским, чтобы они их не прогоняли. Вот в этом и заключается главная причина того, что уличная торговля в Баку все еще процветает и продолжает носить угрозу для здоровья граждан.