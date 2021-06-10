В Баку возвращаются крупные международные выставки, и уже сегодня, впервые во время пандемии, Экспо Центр принял сразу два крупных мероприятия — 14-ую Азербайджанскую Международную выставку «Сельское Хозяйство» Caspian Agro 2021 и 26-ую Азербайджанскую Международную выставку «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan 2021.

Интерес к событию огромный – на протяжении всего дня к выставочному центру стягивается народ, при этом внутри помещения строго соблюдается масочный режим, а гостей просят соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, организаторы приняли во внимание все правила для безопасного проведения выставок, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана и учли рекомендации Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

В этом году на выставках свое участие подтвердило 248 компаний из 27 стран мира, среди которых Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Индия, Иран, Китай, Израиль, Испания, Италия, Литва, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швеция.

Во время пресс-конференции генеральный директор выставочной компании «Caspian Event Organisers» Фарид Мамедов заявил:

«Сейчас наблюдается положительная динамика на сельскохозяйственном и продовольственном рынках, на рынке появились новые участники, а наши постоянные экспоненты анонсируют новинки. Из-за перерыва, связанного с пандемией, остро ощущается необходимость в инновациях, обмене опытом, новых партнерских связях. Возможность вступить в прямой непосредственный диалог с потенциальным партнером абсолютно необходима сейчас всем нашим участникам. Мы всегда уделяли большое внимание безопасности на выставках, и, конечно же, внедрили антиковидные меры на всей выставочной территории. Перед открытием была проведена тотальная дезинфекция помещений и выставочных залов Баку Экспо Центра. Посещение будет разрешено только в масках, если гости пришли без них, они смогут получить их на регистрационной стойке. Мы организовали специальный COVID-патруль, который на выставке будет следить за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию».

Выставки проходят как в двух экспозиционных залах, так и на открытой аутдор-площадке Баку Экспо Центра. Здесь представлено все, что важно и актуально для пищевого и сельскохозяйственного секторов. Особенное внимание уделено инновациям.

Республика Беларусь, продовольственная продукция которой пользуется в Азербайджане большой популярностью, представлена множеством компаний. Некоторые из них еще не успели войти на азербайджанский рынок, но намерены сделать это в самом ближайшем будущем. В их числе – Слуцкий сыродельный комбинат.

В интервью # представитель компании Татьяна Протесеня заявила, что вскоре их продукция появится в сети магазинов «Белорусский»:

«Мы производим цельную молочную продукцию, натуральное сливочное масло, сыры в широком ассортименте, десерты, творожную группу. Наш эксклюзив — молоко без лактозы, надеемся, что бакинцы вскоре оценят качество нашей продукции».

Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» уже знакома азербайджанскому потребителю. В интервью # начальник отдела внешнеэкономической деятельности холдинга Алексей Драница рассказал, что уже более 5 лет продукты под брендом «Бабушкина крынка» с успехом реализуется в Азербайджане, поставляя на рынок молоко, сливочное масло, сметану, творог, глазированные сырки и йогурты.

«Планируем и дальше расширять ассортимент поставляемой продукции, в том числе, хотим завести в Азербайджан наше знаменитое мороженое. Оно отличается тем, что делается из сливок, а не сухого молока, благодаря чему имеет очень натуральный и свежий вкус», — сообщил он, подчеркнув, что компания видит большой потенциал на азербайджанском рынке и, невзирая на пандемию, объемы постановок, по сравнению с прошлым годом, увеличились в несколько раз.

Ряд азербайджанских компаний, представленных на выставке, использовал шанс для того, чтобы познакомиться с местным потребителем. Одна из них — Caspian Coast, которая предлагает вина и алкогольную продукцию.

Сомелье компании – Джавидан Яковенко рассказал #, что начиная со следующего месяца продукция бренда Caspian Coast будет представлена на прилавках местных продовольственных магазинов. Ранее напитки данного бренда распространялись исключительно в других странах, таких как Япония, Россия, Эстония, Словакия и др. Винодельческая компания была создана еще в 1970 году. В 2009 году в результате ребрендинга и полной замены оборудования получила новое название, наметив новые цели. Завод расположен в селе Böyük Həmyə, недалеко от Сиязани, и находится в непосредственной близости моря, что, по мнению специалистов компании, делает вина этой местности особенными. На выставке Caspian Coast презентовала свою новинку – 45-ти градусный напиток «Машриф» на основе виноградного сока.

Создатель первой и пока единственной плантации по выращиванию голубики в Азербайджане – агроном Ильяс Ахмедов, директор компании Berry Blues воспользовался участием в международной выставке, чтобы еще раз напомнить о той титанической работе, которая была проделана им за последние годы. В 2018 году в Сиязанском районе он посадил голубику на двух гектарах земли, однако ряд сортов не прижился.

«Как только мы смогли отыскать точный способ по уходу за растением, мы начали увеличивать площадь и сегодня наша плантация измеряется уже 20 гектарами. Таким образом, мы обеспечиваем местный рынок этой ценной и полезной ягодой с июня по середину августа», — рассказывает Ильяс Ахмедов в беседе с #. В планах компании – выращивание малины и ежевики.

Ряд участников демонстрируют на выставке специальные предложения, проекты и услуги для развития Карабахского региона.

Экспозиция выставки Caspian Agro 2021 включает целый ряд новинок: «умная ферма», оборудование для животноводческой отрасли, сельскохозяйственная техника, лабораторное оборудование, новые сорта семян и многое другое.

В целом же, Caspian Agro 2021 собрала представителей 169 компаний из 22 стран мира и охватила 11 тематических разделов, включающих различные направления агропромышленного комплекса, таких как сельскохозяйственная техника, животноводство и птицеводство, корма, ветеринария, парники, и др.

InterFood Azerbaijan 2021 принимает 79 компаний из 12 стран мира. Здесь представлена линейка оборудования для различных видов пищевой промышленности, халяльная продукция, напитки, ингредиенты, холодильное, торговое, хлебопекарное оборудование, фруктохранилища, предметы санитарии и гигиены, упаковочные материалы, и мн. др.

Не обошлось без новшеств. Так, организаторами запущено 2 новых сервиса, которые сделают участие в выставке Hands-free, а также помогут ускорить обмен контактами и информацией. На бейджах участников и на стенде располагается QR код, который ведет на промо-материалы компании-экспонента. Просканировав QR код через мобильное приложение, можно получить эти промо-материалы прямо на свою электронную почту. Для того, чтобы воспользоваться данным новшеством, необходимо скачать специальное мобильное приложение.

И второе ноухау выставки — на бейдже посетителя располагается QR код с его информацией. Для обмена контактами с экспонентом на выставке, достаточно будет предложить отсканировать QR код на бейдже через камеру телефона.

Выставки продолжат работу в течении 3 дней.