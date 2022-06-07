В Баку ликвидирована незаконная парковка.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.

«По поручению президента Ильхама Алиева начато соответствующее расследование по факту незаконной вырубки деревьев и создания незаконной автостоянки по адресу проспект Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе», — говорится в сообщении.

«Незаконная парковка была создана Союзом кинематографистов Азербайджана. В соответствии с поручением президента, был немедленно начат процесс демонтажа незаконной парковки и восстановления тротуара. Ведется расследование с целью установления виновных», — говорится в заявлении Исполнительной власти столицы.