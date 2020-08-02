В Баку и Абшероне будет ветрено — Предупреждение

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера второго августа по четвертое августа ожидается северо-западный ветер. Скорость ветра будет 15-18 м/с, иногда 20-25 м/с, а в некоторых частях полуострова днем ​​усилится до 28 м/с.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, со второго августа в северных и западных районах, а с третьего августа в большинстве районов Азербайджана погода будет нестабильной, временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневого характера, град. Будет дуть западный ветер, ​​второго августа днем и третьего августа скорость ветра будет 15-20 м/с, а местами будет усиливаться до 25-30 м/с.

Температура воздуха 3-6 августа понизится на 3-6 градусов. Ожидается, что уровень воды в реках повысится, а в некоторых горных реках ожидается кратковременное наводнение, пройдут сели.

Нестабильная погода сохранится до полудня 4 августа.