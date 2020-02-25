В Баку еще 4 иранских гражданина помещены в Клинический медцентр

В отделение инфекционных болезней Клинического медцентра под врачебное наблюдение помещены еще 4 человека – граждане Ирана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Приехавшим в Баку несколько дней назад гражданам Ирана 19-21 год: «Они обратились в медцентр в связи с повышенной температурой тела».

Как сообщили в минздрав из медцентра, в настоящее время в отделении инфекционных болезней находятся шесть человек: «Один гражданин Азербайджана, остальные – граждане Ирана. Состояние трех наблюдаемых нормальное, никаких проблем в их самочувствии нет. У остальных трех — признаки насморка. Врачебное обследование продолжается».

Отметим, что вышеуказанные граждане Ирана приехали регионов, где случаи заражения этой болезнью не зафиксированы. Они не находились в контакте с больными.

Минздрав Азербайджана просит граждан критически воспринимать дезинформацию в соцсетях, распространяемую с целью создания искусственного ажиотажа.

| 2020-02-25T22:30:20+00:00 25 февраля 2020, 23:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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