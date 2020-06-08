В Баку доставлены четыре новых состава метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» в рамках нового контракта получил 20 вагонов модели 81-765.4Б/766.4Б, произведенных российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ).

Об этом сообщили в Бакметрополитене.

«Из России в Баку прибыли четыре состава по пять вагонов каждый по заказу ЗАО. Поезда будут пущены на линию в ближайшее время после соответствующих пусконаладочных работ», — сообщили в ведомстве.

Контракт на изготовление 60 вагонов серии 81-765.4Б/766.4Б был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 год.

В поездах установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха.