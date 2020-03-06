В Баку дезинфицируются такси

В секторе общественного транспорта Баку продолжаются антиэпидемические меры, в рамках которых наряду с автобусами, дезинфицируются и такси, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим Бакинское транспортное агентство (БТА) направило сообщение юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги такси, об обязательной необходимости принятия мер по дезинфекции транспорта в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Очередное мероприятие по дезинфекции было организовано в компании Salam Taksi, во время которого специальными лекарственными растворами были продезинфицированы салон, багажник и внешние части такси.

| 2020-03-06T16:49:18+00:00 6 марта 2020, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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