Сегодня в Баку и во всем мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.

В этой связи в центре столицы пройдет акция «Чистый памятник» (Təmiz heykəl). Как сообщили # в министерстве культуры, в ходе акции будет проведена уборка территорий, на которой расположены памятники, а также очистка монументов.

В рамках проекта «Чистый памятник» предусмотрен регулярный контроль за эстетическим и надлежащим видом памятников, бюстов, барельефов, установленных в столице Азербайджана, их очистка от загрязнения, вызванного природным и человеческим фактором.

Целью проекта также является бережное и уважительное отношение к национально-культурному наследию и историческому прошлому.

День памятников и исторических мест отмечают с 1982 года по инициативе Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). Эта организация успешно функционирует уже более 50 лет, а ее представительства есть в 150 странах мира. Деятельность совета базируется на принципах Венецианской хартии — документа, в котором закреплены международные стандарты в области сохранения и реставрации исторических мест.

В Баку мероприятия по очистке памятников начнутся в 12 часов дня у памятника известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.

Далее участники акции направятся к памятникам Низами Гянджеви, –

Мирза Алекпер Сабира, Юсифа Маммедалиева, Гаджи Зейналабдина Тагиева и Мирза Фатали Ахундова.

В маршрут также включена остановка около монумента «Истиглал», воздвигнутого в честь Азербайджанской Демократической Республики — первой демократической республики на Востоке. Открытие памятника состоялось 25 мая 2007 года на улице Истиглалият. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. На памятнике, вытесанном из гранита и белого мрамора, на старом арабском и латинском алфавите выгравирован текст Декларации независимости c подписями членов Национального Совета.

Самый новый памятник в столице Баку – памятник Зейналабдину Тагиеву, был установлен в этом году. Он украсил нашу столицу на выходе станции метро Ичери шехер.