НПО Arts Council Azerbaijan совместно с Государственным управлением историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Музейным центром «Ичеришехер», Музеем мультипликации и Международной школой TISA дал старт воркшопу, являющимся частью большого проекта «Парк анимации имени Назима Мамедова».

Об этом # рассказал глава НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

В рамках стартовавшего проекта ученики Международной школы TISA расписывают стену здания, расположенного в Ичери Шехер.

На стене школьники изображают персонажей из фильмов режиссера-мультипликатора, художника Назима Мамедова (1934 — 2004). Каждый ученик рисует одного персонажа, в дальнейшем работы будут объединены в один целостный мурал. Также в рамках проекта для учащихся школы TISA организованы интересные экскурсии по «Ичеришехер», лекции на тему истории и развития азербайджанской анимации.

Отметим, что имя Назима Мамедова неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами. Будучи автором первых азербайджанских мультфильмов, он внес большой вклад в становление и развитие национальной анимации. Назим Мамедов является выпускником художественного училища имени Азима Азимзаде и курсов киностудии «Союзмультфильм» в Москве, с 1961 года работал режиссером-мультипликатором на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.

Он принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Назим Мамедов является основоположником Азербайджанской мультипликации. Свой первый мультипликационный фильм «Медведь и мышь» (считается первым полноценным азербайджанским мультипликационным фильмом) снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мультфильм-оперу в 5 частях «Прекрасная Фатма». Назим Мамедов также занимался станковой живописью, графикой, книжной детской иллюстрацией, его картины широко известны в Азербайджане и за рубежом.