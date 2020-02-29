В Бакинском порту начались дезинфекционные мероприятия

В Бакинском порту начались интенсивные дезинфекционные мероприятия в связи с короновирусом, вспыхнувшим в Китае в конце минувшего года. Об этом говорится в официальном заявлении ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

В сообщении отмечается, что дезинфикционные мероприятия проводятся во всех пунктах, административных зданиях Бакинского порта (как в Баку, так и в поселке Алят), во всех терминалах и складах. Пассажиры и грузы, оказавшиеся на территории порта, обследуются стационарными и мобильными устройствами. В порту постоянно дежурят бригады скорой помощи.

В целях принятия превентивных мер и информирования населения действует «горячая линия» по номеру (055) 450 78 84.

| 2020-02-29T16:58:25+00:00 29 февраля 2020, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss