В Багдаде «Зеленая зона» подверглась ракетной атаке

«Зеленая зона» в Багдаде, где находится несколько посольств, в том числе американское, в воскресенье подверглась ракетному обстрелу, сообщает Голос Америки.
Как сообщили иракские военные, ракета не достигла своей цели и повредила жилой дом, из-за чего пострадал ребенок.
Военные сообщили, что им удалось «предотвратить еще одну атаку и захватить ракету “Катюша” и пусковую установку, которые были нацелены на военную базу Таджи к северу от Багдада».
На базе Таджи дислоцированы войска коалиции во главе с США.
О других деталях не сообщалось.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.