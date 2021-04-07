В Азербайджане зарегистрировано 2 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 073 человека излечились.

Oб этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 37 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 276 464 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 244 540 человек вылечились, 3 780 человек скончались, число активных больных составляет 28 144 человек.

За последние сутки было проведено 14 593 теста, всего — 2 963 012 тестов.