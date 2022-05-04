В Азербайджане за минувшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 818 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 61.

За последние сутки в стране проведено 2 351 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 823 023 теста.