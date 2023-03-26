В Азербайджане выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом, 41 человек вылечился, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 6 случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 104 человека вылечились, 10 166 человек скончались, число активных больных – 128.

За прошедшие сутки проведено 910 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 553 009 тестов.