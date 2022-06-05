В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 195 человек, второй дозой — 147, тремя и более дозами — 1 079 человек. Бустерную дозу получили 123 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 733 819, из них первую дозу вакцины получили 5 349 325, две дозы — 4 848 964, бустерную дозу — 3 287 880 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 246 650 человек.