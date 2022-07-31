В Азербайджане выявлено еще 434 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 324 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 798 838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 786 682 человека вылечились, 9 748 человек скончались, число активных больных – 2 408.

За прошедшие сутки проведено 3 129 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 045 427 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 682 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 213, вторую дозу получили 119 человек, «бустерную» дозу – 1 130 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 220.