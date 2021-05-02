В Азербайджане за последние сутки выявлено 1058 новых случаев заражения COVİD-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1058 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2125 заболевших, скончались 23 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 321 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 293 689 человек вылечились, 4561 – скончался, число активных больных составило 23 130 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8777 тестов, в целом за все время пандемии – 3 262 655 тестов.

| 2021-05-02T21:47:55+04:00 2 мая 2021, 19:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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