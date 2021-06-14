В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, 119 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 14 июня сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За истекшие 24 часа от COVID-19 скончались еще два пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 335 196 человек, 4 955 — скончались, 328 699 — вылечились, 1 542 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике проведены 3 627 573 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа — 5 074).