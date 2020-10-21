В Азербайджане выявлены 714 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще 8 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 714 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 176 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще семь пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 46 593 человека, 642 из которых скончались, 40 448 — излечились, 5 503 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 1 250 736 тестов (за последние 24 часа — 9 072) на COVID-19.