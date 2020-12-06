В Азербайджане выявлены 4 356 новых случаев инфицирования коронавирусом: скончались 39 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 4 356 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 2 517 человек вылечились и были выписаны домой.
Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 39 пациентов.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 146 679 человек, 1 632 из них скончались, 88 497 — вылечились, 56 550 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.
В республике на сегодня проведен 1 837 001 тест (за последние 24 часа — 19 197) на COVID-19.