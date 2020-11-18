В Азербайджане выявлены 2 239 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще 25 человек — ФОТО

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 2 239 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 1 217 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 18 ноября сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 25 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 81 397 человек, 1 030 из них скончались, 58 111 — вылечились, 22 256 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 1 549 568 тестов (за последние 24 часа — 13 134) на COVID-19.