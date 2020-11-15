В Азербайджане выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 259 новых случая заражения COVID-19, 1 101 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, 21 пациент с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 75 688 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 55 150 человек выздоровели, 967 скончались, лечение 19 571 пациента продолжается.

За прошедший период проведено 1 516 084 тестов, а количество проведенных сегодня составило 13 377.