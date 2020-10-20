В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, 128 человек вылечились, 5 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 45 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 272 человека вылечились, 635 скончались, число активных больных – 4 972.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9028 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 1241664 тестов.