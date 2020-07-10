В Азербайджане выявлено еще 526 случаев заражения коронавирусом, 502 человека вылечились.
Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Восемь пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22 990 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 14 093 человека вылечились, 292 скончались, 8 605 продолжают лечение в больницах особого режима.
За минувшие сутки проведено 7 576 тестов на коронавирус, за минувший период — 552 311 тестов.