В Азербайджане выявлено еще 526 случаев заражения коронавирусом, 502 человека вылечились

В Азербайджане выявлено еще 526 случаев заражения коронавирусом, 502 человека вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Восемь пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22 990 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 14 093 человека вылечились, 292 скончались, 8 605 продолжают лечение в больницах особого режима.

За минувшие сутки проведено 7 576 тестов на коронавирус, за минувший период — 552 311 тестов.